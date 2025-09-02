Lady in Blue talk at Ft. Concho Sept. 10

Home
Pastoral Plan
Jubilee Year 2025
Indulgences: Jubilee 2025
Fall Festivals
Give
Donate to Your Parish
Calendar
News
Contact
Request a Prayer
Employment
Synod 2021 - 2023
About
The Diocese of San Angelo
History
New Evangelization
Diocesan Statistics
Our cathedral
Our bishop
Bishop Michael J. Sis
Coat of Arms
Past Bishops
Our clergy
Priests
Deacons
Men and women religious
Hermitage
Women Religious
Lady in Blue
Offices/Ministries
Offices
Calvary Cemetery
Cemetery Payments
Cemetery Rules
Cemetery Watering Policy
Monument Installation
Catholic Schools
School Finder
Angelo Catholic School, San Angelo
St. Ann's School, Midland
St. Mary's Central Catholic School of Odessa
Holy Cross Catholic High School
Communications
West Texas Angelus
Angelus Archives
Evangelization and Catechesis
Schedule of Events
Basic Formation
Advanced Formation
Leadership Training
Equip: A Workshop Series
Confirmation
Catholic Camps
Angelus Articles
Forms
Women's Ministry Resources
Men's Ministry Resources
Marriage and Family Life
Parish Resources
Finance Office
Finance Office Forms
Immigration Services
Immigration/Migrantes
Liturgy
Holy Days of Obligation
Marriage Rite Information
Liturgy and Disease
Diocesan Choir
Tribunal Services
Vocations and Seminarians
SEARCH Payments
Vocation Rally
Catholic Speed Dating
Ministries
Campus Ministry
Abilene
Midland–Odessa
SEEK26 West Texas Campus Ministry Group Registration
Jubilee Pilgrimage
San Angelo
Catholic Charismatic Renewal
Criminal Justice Ministry
Diaconal Ministry
Seal of the Office of Diaconal Ministry
Our Deacons
Deacon Forms
Deacon Retreat Registration
Deacon Convocation Registration
Update Biographical Information
Continuing Education Annual Report
Diaconal Resources
Mission Awareness
Photos
Videos
Medical Mission
Hermanamiento
Visitors from Honduras
Hermanamiento: 'A Lot Done, a Lot to be Done'
Visitors See Work Done at Immigration Office
Dioceses Commit to 'Keep the Flame Burning'
In Honduras, Goodness Overcomes Difficulties
Mission Council Members
Project Rachel
About Project Rachel
Prayer Team
Project Rachel Donations
Pro-Life
Walking with Moms in Need
Social Services
Youth and Young Adult Ministry
Parishes
Parish Finder
Deanery List
First Saturday Mass
Adoration Chapels
Safe Environment
Reporting Abuse
Accused Clergy
Safe Environment Training
Background Checks
Bishops' Charter
Diocesan Policies on Ethics and Integrity
Diocesan Code of Ethics
Retreat Center
Retreat Center Donations
Engaged Encounter
EE Registration
EE Registration Form
Engaged Encounter Balance
EE Donations
EE FAQ
EE Community
EE Weekend Information
Twogether in Texas
Contact Engaged Encounter
Marriage Encounter
Natural Family Planning
DOSA Fall Priests' Convocation
Resources
Pastoral Manual
Catholic Radio
Science and Faith
Special Collections
Stewardship and Development
Parish Stewardship
Ways to Donate
Be a Monthly Donor
Give through your Employer
Leave a Legacy
Create an Endowment
Priest Portal
|||
The Roman Catholic
Diocese of San Angelo
Serving the people of West Texas
Give
Calendar
News
Vocations and Seminarians
Contact
Facebook
X (Twitter)
Flocknote
Search
Search
Home
Pastoral Plan
Jubilee Year 2025
Fall Festivals
Give
Calendar
News
Contact
Request a Prayer
Employment
Synod 2021 - 2023
About
The Diocese of San Angelo
Our cathedral
Our bishop
Our clergy
Men and women religious
Lady in Blue
Offices/Ministries
Offices
Calvary Cemetery
Catholic Schools
Communications
Evangelization and Catechesis
Finance Office
Immigration Services
Liturgy
Tribunal Services
Vocations and Seminarians
Ministries
Campus Ministry
Catholic Charismatic Renewal
Criminal Justice Ministry
Diaconal Ministry
Mission Awareness
Project Rachel
Pro-Life
Social Services
Youth and Young Adult Ministry
Parishes
Parish Finder
Deanery List
First Saturday Mass
Adoration Chapels
Safe Environment
Reporting Abuse
Accused Clergy
Safe Environment Training
Background Checks
Bishops' Charter
Diocesan Policies on Ethics and Integrity
Diocesan Code of Ethics
Retreat Center
Retreat Center Donations
Engaged Encounter
Marriage Encounter
Natural Family Planning
DOSA Fall Priests' Convocation
Resources
Pastoral Manual
Catholic Radio
Science and Faith
Special Collections
Stewardship and Development
Priest Portal
Lady in Blue talk at Ft. Concho Sept. 10
Home
West Texas Angelus
September
2
,
2025